Seleção brasileira vence Marrocos por 1 a 0 e se classifica às semifinais do Mundial de futsal

Equipe pentacampeã do mundo disputará uma vaga na decisão com o vencedor do confronto entre Argentina e Rússia

Thais Magalhães/CBF Seleção brasileira venceu o Marrocos por 1 a 0 em jogo muito disputado



Pentacampeã, a seleção brasileira passou enorme sufoco para avançar às semifinais do Mundial de futsal, em Vilnius, na Lituânia. Com excelentes defesas do goleiro Guitta e gol solitário de Rodrigo, o Brasil fez 1 a 0 no Marrocos, na Avia Solutions Group Arena, para garantir a classificação entre os quatro melhores. A disputa pela vaga na decisão será contra o vencedor de Argentina, atual campeã do mundo, e a forte Rússia, que se enfrentam neste domingo. O duelo semifinal acontecerá na quarta-feira.

O gol da vitória brasileira surgiu aos 11 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de falta de Rodrigo. Com ousadia e coragem, o Marrocos vendeu muito caro a derrota aos favoritos. Já no primeiro tempo, surpreendeu com o goleiro linha e por muito pouco não empatou. A volta à segunda etapa era sob promessa de pressão para a busca do segundo gol e de um alívio. Mas a pontaria brasileira não estava calibrada, e o máximo que o time conseguiu foi carimbar a trave. O goleiro marroquino também fez boas defesas e a indefinição se arrastou até o último lance. O técnico Marquinhos Xavier passou os últimos minutos do jogo em pé. Depois de ver seu time não conseguir ampliar o placar, os segundos finais foram tensos com o Marrocos novamente pressionando com o goleiro linha.

*Com informações do Estadão Conteúdo