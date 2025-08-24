Seleção feminina de futsal vence Colômbia por 2 a 0 e conquista terceiro título do Torneio de Xanxerê

Emilly, melhor jogadora do mundo na modalidade, e Simome foram as autoras do gol do título do Brasil

Nterme/CBF Emily parte com a bola dominada na final do Torneio de Xanxerê



A seleção brasileira de futsal feminino conquistou, neste domingo (24), pelo terceiro ano seguido o Torneio Internacional de Xanxerê. Em um jogo equilibrado com a Colômbia, o Brasil aproveitou as oportunidades que teve e venceu por 2 a 0, com gols de Simone e Emilly, a melhor jogadora do mundo.

O primeiro gol saiu no primeiro tempo, já com o cronômetro no fim. Simone foi a responsável por balançar as redes. Já no segundo tempo, a partida seguiu pegada, mas as colombianas pouco levaram perigo ao gol brasileiro — tiveram apenas duas chances de gol, sendo uma delas com a goleira. Também já perto do zero no cronômetro, Emilly fez o dela para garantir a vitória brasileira.

O Torneio Internacional de Xanxerê foi a última competição do Brasil antes da Copa do Mundo, que vai acontecer neste ano pela primeira vez. A competição está marcada para novembro, nas Filipinas. A Seleção é uma das favoritas para vencer, pois detém o posto de melhor equipe do mundo.