Sem LeBron James, Kevin Durant é a estrela do time dos EUA nos Jogos de Tóquio

Além de James, Anthony Davis, James Harden, Stephen Curry, Chris Paul e Kyle Lowry optaram por não representarem o país nesta edição da Olimpíada

EFE/EPA/JASON SZENES Kevin Durant será a principal atração dos EUA nos Jogos Olímpicos de Tóqui



Atual tricampeão olímpico, os Estados Unidos definiram o grupo para os Jogos Olímpicos de Tóquio com desfalques importantes. LeBron James, Anthony Davis, James Harden, Stephen Curry, Chris Paul e Kyle Lowry optaram por não representarem o país nesta edição da Olimpíada. Diretor da USA Basketball, Jerry Colangelo confirmou os 12 jogadores que vão formar o time norte-americano. A equipe será comandada pelo técnico Gregg Popovich e se apresenta no dia 6 de julho, para o período de preparação em Las Vegas. A principal estrela será Kevin Durant. O ala do Brooklyn Nets vai atrás da sua terceira medalha dourada. Os Estados Unidos vão contar ainda com Damian Lillard, Bradley Beal, Jayson Tatum, Devin Booker, Zach LaVine, Kevin Love, Bam Adebayo, Draymond Green, Jrue Holiday, Khris Middleton e Jerami Grant.

Desta lista, três jogadores ainda estão em atividade na temporada da NBA. O armador Devin Booker defende o Phoenix Suns na final da Conferência Oeste contra o Los Angeles Clippers. Já Jrue Holiday e Khris Middleton, do Milwaukee Bucks, estão na série contra o Atlanta Hawks no Leste. LeBron James decidiu não participar dos Jogos de Tóquio por causa da temporada com muitas lesões que o atrapalharam no Los Angeles Lakers. Além disso, o astro tem compromissos com o lançamento do filme ‘Space Jam: Um Novo Legado’ do qual é protagonista ao lado dos Looney Tunes.

Anthony Davis, companheiro de LeBron nos Lakers, e James Harden, do Brooklyn Nets, querem usar o período de folga para se recuperam de lesões. Já Stephen Curry, Chris Paul e Kyle Lowry recusaram o chamado dos Estados Unidos. No período de preparação para Tóquio, os Estados Unidos vão disputar cinco amistosos. O calendário prevê jogos com Nigéria (10/7), Austrália (12/7), Argentina (13/7), Austrália (16/7) e Espanha (18/7). A estreia nos Jogos Olímpicos acontece no dia 25 de julho, diante da França. O grupo dos Estados Unidos conta ainda com o Irã e o classificado do Pré-Olímpico de Vitória, no Canadá. Além da seleção local, o torneio tem participação de Grécia, China, Turquia, República Checa e Uruguai.

*Com informações do Estadão Conteúdo