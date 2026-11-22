Rayssa Leal fez mais uma grande apresentação na madrugada deste domingo (22) e está classificada para a final da Copa do Mundo de skate street de Utsunomiya, no Japão. Ela superou a japonesa Yoshizawa Coco, atual campeã olímpica, e ficou com a primeira colocação geral.

Na disputa das semis, cada competidor tem duas voltas de 45 segundos e três tentativas de fazer a melhor manobra. A brasileira conquistou 83.22 na primeira volta e ficou atrás da própria Coco, que fechou com 83.76. No entanto, nas manobras, a maranhense assumiu a ponta com 86.59 na segunda chance, acumulando 169.81 pontos.

Fechando com a segunda colocação, Yoshizawa Coco conseguiu 85.59 nas manobras e somou 169.35, ficando bem próxima da brasileira. A australiana Chloe Covell teve a melhor nota nas tentativas de manobra, com 87.98, e ficou com a terceira posição geral nas semifinais.

Além das três primeiras colocadas, a China emplacou três finalistas no Japão: Cui Chenxi, Hong Yun e Zhu Yuanling. O Japão também será representado por Nakayama Funa e a Espanha por Abbie Burns. A grande decisão da etapa de Utsunomiya está programada para 00h30 desta segunda-feira (23). Essa competição faz parte do ciclo classificatório dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e vale pontos para o ranking mundial.

Sebastian Simonetto

O curitibano Sebastian Simonetto conseguiu a sexta posição e ficou com a vaga na decisão do masculino. Em boa fase, o competidor fechou com a quarta melhor nota nas voltas, com 81 23, e conquistou 83.77 nas manobras, somando 165 pontos.

“Estou muito feliz, sempre sonhei estar aqui e agora fazendo final do meu segundo campeonato, fico realizado, sem palavras para descrever. É confiar no processo”, disse Simonetto à transmissão da World Skate.

Por outro lado, o mineiro Filipe Mota foi eliminado nas semifinais. Ele conseguiu a melhor manobra do dia, com 88.62, mas teve apenas 58.26 como melhor volta, fechando com a 14ª colocação. O líder da etapa foi o japonês Horigome Yuto, com 170 44, seguido pelo conterrâneo Shirai Sora, com 169.61, e pelo norte-americano Jagger Eaton, com 169.12.