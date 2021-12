Stephen Curry quebra recorde e se torna o jogador com mais cestas de três na história da NBA

Time do astro, o Golden State Warriors, ainda venceu o New York Knicks fora de casa

Stephen Curry precisava de apenas duas cestas de três para se tornar o recordista deste tipo de arremesso na história da NBA, e alcançou a marca ainda no primeiro quarto da vitória do Golden State Warriors sobre o New York Knicks nesta terça, 14. Em apenas cinco minutos, o astro acertou dois arremessos em três tentativas e alcançou 2.794 na carreira, superando Ray Allen, recordista anterior. Allen estava no Madison Square Garden, em Nova York, e abraçou Curry quando a marca foi batida. O armador ainda teve tempo de celebrar com seu pai, Dell Curry, ex-jogador da NBA; com Draymond Green, o companheiro de time que mais lhe deu assistências na carreira, e com Steve Kerr, técnico do Warriors. Curry acertou mais de três de onze tentativas para três pontos no restante do jogo e anotou um total de 22 pontos. O Golden State Warriors venceu a partida por 105 a 96 e chegou a 23 vitórias na temporada atual – a melhor campanha da NBA. O Knicks tem 12 vitórias e 16 derrotas e está em má fase, tendo vencido apenas um dos últimos oito jogos.