Aston Villa não descarta usar vacina como critério para contratação

Para as transferências em janeiro, de acordo com o treinador Steven Gerrard comissão técnica ‘fará um pente fino’ sobre os possíveis reforços

EFE/EPA/PETER POWELL Steven Gerrard é o atual treinador do Aston Villa



Lenda do futebol inglês e atual treinador do Aston Villa, Steven Gerrard admitiu, nesta terça-feira, 14, que o clube planeja usar a vacinação contra o novo coronavírus com um dos critério para futuras contratações. “Nós temos um planejamento e processo de contração muito detalhados. Eu fico impressionado em como Johan Lange [diretor de futebol do Aston Villa] é cuidadoso com todos os detalhes, realmente olhamos tudo. Então, com certeza, essa questão irá aparecer quando for preciso”, disse o técnico, em entrevista coletiva.

O treinador do Aston Villa disse ainda que grande parte do elenco já recebeu as duas doses da vacina. Para as transferências em janeiro, de acordo com Gerrard comissão técnica “fará um pente fino” sobre os possíveis reforços. “Não posso comentar o que faríamos nessa situação [caso um jogador não esteja vacinado], mas é uma conversa a se pensar”, completou Gerrard. No Reino Unido, diversos clubes voltaram a sofrer com a Covid-19 devido ao avanço da variante ômicron.O jogo entre Manchester United e Brentford, por exemplo, foi cancelado devido a um surto no elenco dos Diabos Vermelhos.