Surfe: Única brasileira no Mundial, Tatiana Weston-Webb avança para quartas do Maui Pro

Gaúcha bateu a australiana Isabella Nichols nas oitavas de final e encara a americana Sage Erickson na próxima fase

O Mundial de Surfe feminino começou nesta segunda-feira, 07, com o Maui Pro, disputado em Honolua Bay, no Havaí, e teve classificação de brasileira. Tatiana Weston-Webb avançou para as quartas de final da primeira etapa após superar a australiana Isabella Nichols nas oitavas de final. A brasileira conseguiu 18,20 pontos, enquanto sua adversária somou 13,16 pontos. A próxima adversária da gaúcha, que mora na ilha havaiana de Maui desde criança, será a norte-americana Sage Erickson, que Tatiana já havia superado na primeira fase da competição. Na bateria com Erickson e Courtney Conlogue, a brasileira conquistou 13,83 pontos, enquanto as adversárias atingiram 7,90 e 9,04, respectivamente. A primeira etapa do circuito masculino também terá como palco o Havaí, mas a ilha de Oahu, onde acontece, entre os dias 8 e 20, o Billabong Pipe Masters.