Agente diz que Pogba está infeliz no Manchester United: ‘Precisa mudar de time’

Meia de 27 anos estaria frustrado por ‘não conseguir se expressar como quer e como as pessoas esperam que ele faça’

EFE Paul Pogba deve fazer a última temporada pelo Manchester United



Mino Raiola é um conhecido agente das celebridades do futebol. Polêmico, o agente do francês Paul Pogba informou em entrevista ao site Tuttosport, que o meia de 27 anos está infeliz no Manchester United por não poder expor suas ideias. “Paul está infeliz no Man Utd, ele não consegue se expressar como ele quer e como as pessoas esperam que ele faça. Ele precisa mudar de time, ele precisa de uma mudança de cenário. Ele tem um contrato que vence em um ano e meio, no verão de 2022, mas a melhor solução para todas as partes é uma transferência na próxima (verão) janela”, comentou. De acordo com Raiola, se os Red Devils não fecharem uma venda agora, podem correr o risco de perder o atleta de graça.

“O clube de Old Trafford, com o qual tenho uma grande relação, sabe bem que correria o risco de o perder a título gratuito, dado que neste momento não é intenção do jogador prorrogar o contrato. Se alguém não consegue entender isso, então sabe pouco ou nada sobre futebol. De qualquer forma, eles são livres para colocar toda a culpa sobre mim se Paul partir no próximo verão”, decretou. Segundo o site alemão de transferências, Transfermakt, o valor atual de mercado de Pogba é de 80 milhões de euros (R$ 494 milhões, na cotação atual). O francês está no clube inglês desde 2016 e tem contrato até junho de 2022. Retornando recentemente após se recuperar da Covid-19, Pogba faz uma temporada discreta. Em 11 rodadas da Premier League, o meia participou de oito jogos e marcou apenas um gol.