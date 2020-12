Felipe Massa anuncia que vai disputar a Stock Car em 2021

Aos 39 anos, Felipe Massa anuncia que irá correr a Stock Car em 2021. O piloto que fez carreira na Fórmula 1, retorna ao país depois de 20 anos competindo na Europa. Em vídeo postado em suas redes sociais, Massa falou sobre o seu novo desafio, apesar de não citar por qual equipe competirá no Brasil. “Eu escolhi uma equipe competitiva. Uma equipe que possa me entregar aquilo que eu quero para lutar por vitórias e campeonato. A sensação de correr em casa é impressionante. Parece que a cada volta que você dá, a torcida levanta! O amor que o brasileiro tem pelo automobilismo é impressionante e difícil de achar em outro país”, disse.

Depois de 20 anos fora, 17 de @F1 , estou de volta ao meu país. #2021 tamo junto 🇧🇷 @stock_car After 20 years away and 17 in @F1, I'm back to my country. #2021 🇧🇷 @stock_car pic.twitter.com/bucq4m30Nu

— Felipe Massa (@MassaFelipe19) December 7, 2020