Surfista de 22 anos morre após ser atingida por raio durante treino

Katherine Diaz estava com uma amiga quando foi atingida; ela chegou a ser socorrida, mas morreu na hora

Reprodução/ Instagram Katherine Diaz era considerada uma estrela em ascensão



Uma surfista promessa de El Salvador e cotada para representar o país nas Olimpíadas de Tóquio morreu na última sexta-feira após ser atingida por um raio enquanto treinava perto de casa. Katherine Diaz, de 22 anos, surfava num local chamado El Tunco quando uma tempestade de raios começou. De acordo com um tio da surfista, Katherine foi tentar abraçar uma amiga quando foi atingida. “Ela, a amiga, foi jogada pela força do raio também, a prancha jogou ela para trás. Katherine morreu instantaneamente”, disse Beto Diaz a um veículo de comunicação local. Uma equipe de emergência ainda tentou socorrer a surfista, mas já era tarde. Katherine era muito querida pela comunidade do surfe de El Salvador e considerada uma estrela em ascensão.

Ela participaria em maio do ISA World Surf Games, um evento classificatório para os Jogos Olímpicos. A International Surfing Association emitiu um comunicado lamentando a morte de Katherine. “Katherine encarnou a alegria e a energia que tornam o surf tão especial e querido por todos nós, como embaixadora global do esporte. Ela se destacou nas competições internacionais, representando seu país com orgulho nos ISA World Surfing Games e ISA World Junior Campeonato de surf. Enviamos nossas sinceras condolências à família de Katherine, aos surfistas de El Salvador e a todos os membros da comunidade internacional do surfe cujas vidas ela tocou. Jamais iremos te esquecer”, disseram.