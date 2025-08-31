Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1, é detido em SP sob a acusação de receptação e adulteração de placas de Lamborghini

Após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 22 mil, ele foi liberado

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi detido em São Paulo sob a acusação de receptação e adulteração de placas de um veículo de luxo, uma Lamborghini. Após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 22 mil, ele foi liberado. Marques defendeu-se afirmando que o carro pertencia a um cliente e que não tinha conhecimento das irregularidades, incluindo a falta de placa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem ocorreu enquanto Marques dirigia uma Lamborghini Gallardo vermelha que não estava emplacada. O automóvel apresentava queixas de apropriação indébita, além de débitos de IPVA e outras autuações que totalizavam cerca de R$ 1,3 milhão. O registro do carro está vinculado a uma empresa que já foi condenada por atividades ilegais.

Tarso Marques, que teve sua carreira na Fórmula 1 entre 1996 e 2001, também é reconhecido por sua atuação como apresentador e comentarista de automobilismo. Em suas redes sociais, ele se manifestou sobre o ocorrido, esclarecendo que não tinha conhecimento da situação do veículo e expressando gratidão pelas mensagens de apoio que recebeu. Além de sua trajetória nas pistas, Marques é o fundador da Tarso Marques Concept, uma empresa especializada na customização de automóveis.

