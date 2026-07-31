Navio japonês com mais de 1 mil corpos é encontrado no mar do Pacífico

Embarcação foi localizada na costa das Filipinas cerca de 80 anos após o naufrágio durante a Segunda Guerra Mundial

Um navio japonês que naufragou com mais de 1.000 prisioneiros a bordo foi encontrado no fundo do mar do Pacífico. A descoberta foi realizada por pesquisadores da Fundação Hellships Memorial na costa das Filipinas, cerca de 80 anos após o afundamento da embarcação. As informações são da Revista Galileu, da Globo.

O navio, chamado Hofuku Maru, foi encontrado na costa oeste de Luzon. A identificação dos destroços foi feita a partir da análise de dados de sonar, de mapeamento e de confirmação visual do local, que apresentou características coincidentes com os registros da época.

O naufrágio ocorreu em 21 de setembro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. A embarcação transportava aproximadamente mil britânicos e 200 holandeses. O barco foi atingido por bombas e torpedos de aeronaves dos Estados Unidos porque não possuía identificação visual que indicasse o transporte de prisioneiros de guerra.

Histórico da embarcação

Construído em 1918 no Japão, o navio integrava um grupo de transportes que operava com superlotação de prisioneiros. Os detentos viajavam confinados nos porões da embarcação, sem ventilação, suprimentos de comida ou água. Com o ataque de 1944, a maioria dos ocupantes morreu e o navio afundou de forma rápida.

O Hofuku Maru possuía as seguintes proporções:

Peso: 5.857 toneladas;

5.857 toneladas; Comprimento: 117,35 metros;

117,35 metros; Velocidade máxima: 18,5 km/h (10 nós).

A Fundação Hellships Memorial informou que o local do naufrágio será classificado como um túmulo de guerra e um memorial em nome das vítimas. A equipe responsável pelas buscas organiza a divulgação pública de documentos em mídia, incluindo varreduras de sonar e imagens da expedição. O grupo também trabalha para registrar o reconhecimento do espaço por meio de canais diplomáticos.