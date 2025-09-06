Taylor Swift foi ao estádio do Corinthians? Entenda a polêmica sobre jogo da NFL em Itaquera e veja memes

Rumor sobre presença da cantora em São Paulo para torcer pelo noivo Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs, agitaram as redes sociais; corintianos exaltaram ‘ligação’ com o clube e palmeirenses provocaram

O jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizado nesta sexta-feira (5) na Neo Química Arena, em São Paulo, movimentou não apenas os fãs da NFL, mas também os admiradores de Taylor Swift. Rumores de que a cantora estaria presente para acompanhar o noivo, o jogador Travis Kelce, estrela do Chiefs, fizeram a expectativa crescer — mas a informação acabou se revelando falsa.

A confusão começou quando a transmissão da TV Globo chegou a confirmar a presença da artista. A comentarista Mariana Spinelli disse ter recebido a notícia de pessoas ligadas à logística do evento, mas depois precisou recuar e pedir desculpas nas redes sociais: “A pessoa mais frustrada e triste sou eu”, escreveu.

De acordo com o site americano TMZ, Swift não embarcou para o Brasil por questões de segurança e também pela agenda apertada do noivo, que teria apenas dois dias de estadia em São Paulo. Apesar disso, a simples especulação sobre sua presença foi suficiente para gerar uma enxurrada de memes e mobilizar torcedores.

O Corinthians e a “mística Swift”

O Corinthians entrou na onda e publicou uma camisa personalizada para Taylor Swift, com o número 13 — considerado de sorte pela cantora. A relação entre a artista e o clube é antiga: desde 2006, fãs associam os lançamentos de seus álbuns a bons resultados do time. Durante quase duas décadas, o Timão não perdeu em semanas de estreia da cantora, até a quebra da sequência em 2024.

Por isso, Swift virou uma espécie de “amuleto” para parte da torcida, que mantém a brincadeira viva nas redes sociais. Em 2022, a Gaviões da Fiel chegou a convidá-la para desfilar no Carnaval.

Memes e provocações

Com a expectativa frustrada, sobrou espaço para provocações. Torcedores do Palmeiras lembraram que Taylor já se apresentou três vezes no Allianz Parque, mas nunca foi à arena corintiana. “Histórico da Taylor Swift no estado de São Paulo: Allianz Parque: 3 vezes. Entulhão da ZL: 0 vezes”, ironizou uma palmeirense no X (antigo Twitter). A rivalidade rendeu ainda mais memes, consolidando a cantora como personagem inesperada do NFL São Paulo Game.

histórico da taylor swift no estado de são paulo

allianz parque: 3 vezes

E agora?

Taylor Swift segue acompanhando de perto a carreira de Travis Kelce, mas a expectativa é que sua próxima aparição pública ao lado do jogador ocorra no dia 14 de setembro, quando o Kansas City Chiefs enfrenta o Philadelphia Eagles, em Kansas City, nos Estados Unidos. Em São Paulo, a equipe de Kelce perdeu o jogo por 27 a 21. Alguns “swifters”, como são chamados os fãs da megastar americana, juram que foi um castigo ao atleta por não ter levado a noiva a Itaquera.

