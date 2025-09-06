Taylor Swift foi ao estádio do Corinthians? Entenda a polêmica sobre jogo da NFL em Itaquera e veja memes
Rumor sobre presença da cantora em São Paulo para torcer pelo noivo Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs, agitaram as redes sociais; corintianos exaltaram ‘ligação’ com o clube e palmeirenses provocaram
O jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizado nesta sexta-feira (5) na Neo Química Arena, em São Paulo, movimentou não apenas os fãs da NFL, mas também os admiradores de Taylor Swift. Rumores de que a cantora estaria presente para acompanhar o noivo, o jogador Travis Kelce, estrela do Chiefs, fizeram a expectativa crescer — mas a informação acabou se revelando falsa.
A confusão começou quando a transmissão da TV Globo chegou a confirmar a presença da artista. A comentarista Mariana Spinelli disse ter recebido a notícia de pessoas ligadas à logística do evento, mas depois precisou recuar e pedir desculpas nas redes sociais: “A pessoa mais frustrada e triste sou eu”, escreveu.
De acordo com o site americano TMZ, Swift não embarcou para o Brasil por questões de segurança e também pela agenda apertada do noivo, que teria apenas dois dias de estadia em São Paulo. Apesar disso, a simples especulação sobre sua presença foi suficiente para gerar uma enxurrada de memes e mobilizar torcedores.
O Corinthians e a “mística Swift”
O Corinthians entrou na onda e publicou uma camisa personalizada para Taylor Swift, com o número 13 — considerado de sorte pela cantora. A relação entre a artista e o clube é antiga: desde 2006, fãs associam os lançamentos de seus álbuns a bons resultados do time. Durante quase duas décadas, o Timão não perdeu em semanas de estreia da cantora, até a quebra da sequência em 2024.
Por isso, Swift virou uma espécie de “amuleto” para parte da torcida, que mantém a brincadeira viva nas redes sociais. Em 2022, a Gaviões da Fiel chegou a convidá-la para desfilar no Carnaval.
Tudo pronto para o nosso amuleto! 👀❤️🔥
You belong with Timão, Taylor! 🖤🤍
📸 José Manoel Idalgo / Corinthians #NeoQuimicaArena#VaiCorinthians#NFLBrasil pic.twitter.com/9ESgIZ2ViL
— Corinthians (@Corinthians) September 5, 2025
Memes e provocações
Com a expectativa frustrada, sobrou espaço para provocações. Torcedores do Palmeiras lembraram que Taylor já se apresentou três vezes no Allianz Parque, mas nunca foi à arena corintiana. “Histórico da Taylor Swift no estado de São Paulo: Allianz Parque: 3 vezes. Entulhão da ZL: 0 vezes”, ironizou uma palmeirense no X (antigo Twitter). A rivalidade rendeu ainda mais memes, consolidando a cantora como personagem inesperada do NFL São Paulo Game.
Pqp acabei de trombar com a Taylor Swift no Bobs do shopping itaquera
— Wolverine Cult Corinthiano ⊗ (@CultWolverine) September 5, 2025
🇧🇷 TMZ desmente informação da Globo e diz que Taylor Swift NÃO está no Brasil para acompanhar o jogo do seu noivo na NFL. pic.twitter.com/vStAwkzs3G
— Eixo Político (@eixopolitico) September 6, 2025
acabei de encontrar com a taylor swift aqui na linha vermelha sentido itaquera corinthians pic.twitter.com/RVd6AyTbZm
— pedro (@akapedro_) September 5, 2025
histórico da taylor swift no estado de são paulo
allianz parque: 3 vezes
entulhão da zl: 0 vezes pic.twitter.com/0XUDk9Pi9C
— ana (@swiftmeiras) September 6, 2025
Taylor Swift no estádio do Corinthians ❌
Taylor Swift, de verde, no Allianz Parque, sob a bandeira do Palmeiras ✅ pic.twitter.com/PyFKRjOD07
— Luccas Melo (@luccasml_) September 6, 2025
E agora?
Taylor Swift segue acompanhando de perto a carreira de Travis Kelce, mas a expectativa é que sua próxima aparição pública ao lado do jogador ocorra no dia 14 de setembro, quando o Kansas City Chiefs enfrenta o Philadelphia Eagles, em Kansas City, nos Estados Unidos. Em São Paulo, a equipe de Kelce perdeu o jogo por 27 a 21. Alguns “swifters”, como são chamados os fãs da megastar americana, juram que foi um castigo ao atleta por não ter levado a noiva a Itaquera.
Publicado por Felipe Dantas
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.