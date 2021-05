Tênis usado por Stephen Curry em homenagem a Bruce Lee é vendido por R$ 329 mil

Valor será revertido para as famílias de oito vítimas de crime de ódio anti-asiático

Reprodução/ NBA Modelo Curry 8s foi produzido em parceria com a Fundação Bruce Lee



Itens usados por jogadores têm sido vendidos por milhares de dólares. O novo artigo arrematado por fãs nos Estados Unidos foi o tênis Curry 8s que o astro do Golden State Warriors, Stephen Curry, usou na partida contra o Atlanta Hawks em homenagem ao ator Bruce Lee. O calçado foi feito em parceria com a Fundação Bruce Lee e tinha um desenho de Lee e de sua família, além de frases do astro das lutas no cinema. Em leilão beneficente para ajudar famílias afetadas por crimes de ódio anti-asiáticos, o tênis foi comprado por 62 mil dólares (pouco mais de R$ 329 mil, na cotação atual). Curry informou que irá repassar o valor para oito famílias de mortos em tiroteio em Atlanta, no dia 16 de março.

Segundo ele, Lee representava a unificação de pessoas, falando sobre a harmonia coletiva de diferentes origens, diferentes raças, mas especialmente sua herança asiática. “Eu acho que ele tem muitas citações, narrativas e temas que ainda soam verdadeiros hoje e eu sei que sua fundação faz muito para viver isso, para impactar a vida das pessoas e continuar a provocar mudanças”, disse Curry durante coletiva de imprensa. Uma das homenageadas no tênis, Shannon Lee, filha do ator, agradeceu o jogador e disse que foi um “belo exemplo de aliança e de solidariedade em ação”.