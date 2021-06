Tetracampeã olímpica, Serena Williams anuncia que não vai à Olimpíada de Tóquio

Tenista norte-americana deu a entender que foi consultada pelos EUA, mas que não ‘merecia’ representar o país no Japão

EFE Serena Williams não estará nas quadras de Tóquio



A americana Serena Williams é mais um grande nome do tênis a anunciar que não estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo mês. Aos 39 anos, a dona de quatro medalhas de ouro disse neste domingo, 27, que não foi chamada. “Não estou na lista olímpica, então, não que eu saiba”, afirmou. E mostrou humildade ao assumir que nem mereceria uma vaga atualmente. “Se estivesse, não deveria estar”, endossou a campeã de Londres em 2012. Serena preferiu, porém, não explicar os motivos que a fizeram abrir mão de disputar uma nova Olimpíada, deixando no ar que foi consultada. “Há muitas razões que me levaram a tomar a decisão sobre os Jogos Olímpicos. Não quero falar sobre isto hoje. Talvez em outra ocasião, desculpe”, comentou.

Além da conquista de simples há nove anos, na Inglaterra, Serena também conquistou três ouros em parceria com a irmã, Vênus. Ganharam em Sydney, na Austrália, em 2000, oito anos mais tarde em Pequim, na China, e também em Londres. São vários os grandes nomes do tênis que já disseram não para Tóquio. O bicampeão olímpico Rafael Nadal será ausência por causa do “estado físico”. O espanhol também não estará em Wimbledon, que começa nesta segunda-feira. O austríaco Dominic Thiem também será ausência. A tenista japonesa Naomi Osaka desistiu de Roland Garros, não estará em Wimbledon, mas confirmou que estará em Tóquio.

*Com informações do Estadão Conteúdo