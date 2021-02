Tiger Woods não se lembra do acidente de carro que sofreu, revela xerife

O golfista Tiger Woods, que sofreu um acidente há dois dias em uma estrada próxima de Los Angeles, nos Estados Unidos, não se lembra do incidente. Quem fez a revelação foi o xerife Alex Villanueva, do condado de Los Angeles, que investiga o caso. Nesta quinta-feira, 25, em entrevista à emissora “CNN”, o policial contou que o esportistas de 45 anos não tem nenhuma lembrança da batida que o deixou com fraturas expostas na perna.

“No hospital, ele foi questionado sobre isso pelos investigadores e ele não se lembrava do acidente em si”, afirmou Villanueva, que já havia afirmado que não há evidências que apontem para o crime de direção imprudente. A primeira perícia policial indicou que Tiger Woods não ingeriu álcool antes do acidente. “Isso é puramente um acidente. Não contemplamos nenhuma acusação neste acidente. Isso continua sendo um acidente. Um acidente não é um crime”, disse Villanueva, em entrevista coletiva sobre o caso na noite de quarta-feira.

O oficial também confirmou que os investigadores ainda não recuperaram a “caixa preta” do SUV que Tiger estava dirigindo — um dispositivo que pode mostrar aos investigadores quão rápido o veículo estava no momento do incidente. Segundo Carlos Gonzalez, o primeiro oficial a responder ao chamado do acidente, o golfista estava lúcido e sóbrio no momento do resgate. Tiger já foi preso uma vez por ter desmaiado atrás do volante, na Flórida, em 2017. Ele se justificou mais tarde dizendo que sua condição era um resultado não intencional de tomar medicamentos prescritos.