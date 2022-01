Tom Brady, o maior jogador da história da NFL, se aposenta do futebol americano

Marido da modelo brasileira Gisele Bündchen conquistou sete Super Bowls defendendo News England Patriots e Tampa Bay Buccaners

Maddie Meyer/Getty Images/AFP - 03/10/2021 O jogador de futebol americano Tom Brady defende hoje o Tampa Bay Buccaneers



Tom Brady, considerado o melhor jogador da história da NFL, vai se aposentar após 22 temporadas de sucesso, nas quais conquistou um recorde de sete títulos do Super Bowl. A informação foi veiculada neste sábado, pela ESPN internacional. O atual quarterback do Tampa Bay Buccaneers, de 44 anos, deixou seu futuro no ar após a eliminação de sua equipe no domingo contra o Los Angeles Rams, na rodada divisional da American Football League (NFL). O californiano tem mais uma temporada em seu contrato com os Buccaneers e não havia descartado jogar depois dos 45 anos. Mas, a fim de ficar mais com a família, decidiu encerrar sua carreira, confirmaram várias fontes ao canal de TV dos Estados Unidos.

Brady, que é casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen, conquistou sete Super Bowls defendendo News England Patriots e Tampa Bay Buccaners. O seu adeus, ainda não confirmado oficialmente, causou comoção mnas redes sociais. “Obrigado por todas as memórias, baby”, tuitou Julian Edelman, astro da NFL já aposentado. O perfil brasileiro anunciou a despedida “do maior jogador de todos os tempos”. Até perfis de outros esportes repercutiram a impactante notícia. “É gente, Tom Brady se aposentou para ficar mais tempo com a família. Sem mais ‘Giselo’ na NFL. O fim de uma era”, destacou o canal Doentes por Futebol.

LENDA! 🏈 Após 22 temporadas e 7 Super Bowls conquistados, Tom Brady se aposenta da NFL, aos 44 anos. O jogador é considerado o maior da história do Futebol Americano, com passagem pelo New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers. O maior da história da NFL, torcedor? pic.twitter.com/82ty8u80Ie — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) January 29, 2022