Em último tweet, Kobe Bryant parabenizou LeBron James por quebrar seu recorde

Lucy Nicholson/REUTERS Kobe Bryant morreu aos 41 anos, vítima de acidente de helicóptero



O último tweet de Kobe Bryant, que morreu vítima de acidente de helicóptero neste domingo (26), exaltou LeBron James, astro do Lakers que quebrou o recorde de pontos de Bryant na NBA.

Em partida no sábado, o Los Angeles Lakers de James perdeu para o Philadelphia 76rs, mas os 29 pontos anotados por LeBron fizeram com que o astro veterano chegasse à marca de 33.655 na carreira, ultrapassando Bryant, que tem 33.644, tornando-se o terceiro maior pontuador da história da NBA.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

“Continue movendo o jogo, @KingJames. Muito respeito, meu irmão! #33644”, escreveu Kobe na madrugada deste domingo.

Kobe, lenda do Los Angeles Lakers, sofreu um acidente de helicóptero em Calabasas, cidade localizada na California, e morreu aos 41 anos.

De acordo com o TMZ Sports, Kobe estava viajando com pelo menos mais quatro pessoas quando o helicóptero, que pertencia a ele, caiu. As cinco mortes foram confirmadas. Vanessa Bryant, esposa do ex-jogador, não estava a bordo. Ele deixa quatro filhas.