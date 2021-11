GP do Brasil de Fórmula 1: Saiba quais são os protocolos de entrada no Autódromo de Interlagos

Corrida acontece domingo, às 14h (horário de Brasília), e terá 100% do público nas arquibancadas

Divulgação Autódromo de Interlagos terá casa cheia para o GP do Brasil



A partir desta sexta-feira, 12, começa o GP do Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os treinos começam nesta sexta e a corrida acontece no dia 14 de novembro, domingo, às 14h (horário de Brasília) com a presença de público após o cancelamento da prova de 2020 devido à pandemia de Covid-19. Entre as exigências dos organizadores da Fórmula 1 para os torcedores que comparecerão ao autódromo estão o uso obrigatório de máscara de proteção e a apresentação do comprovante de vacinação. Todos os torcedores acima dos 12 anos precisarão apresentar um documento com foto e o comprovante, através do aplicativo Chronus i-Passport, o “passaporte da vacina” oficial do evento. Quem tomou apenas a primeira dose da vacina precisará levar o comprovante da vacinação e um teste antígeno (realizado até 24 horas antes de cada acesso) ou RT-PCR (realizado até 48 horas antes do acesso). Pessoas não vacinadas estão proibidas de entrar no Autódromo de Interlagos. Os organizadores anunciaram nesta quarta-feira, 9, que 100% dos ingressos para o GP de São Paulo foram vendidos e mais de 170 mil pessoas estarão presentes.

Confira abaixo o calendário do GP de São Paulo:

Sexta-feira, 12/11

12h30 às 13h30 – Treino Livre 1 (TL1) Fórmula 1

16h00 às 17h00 – Qualificação

Sábado, 13/11

12h00 às 13h00 – Treino Livre 2 (TL2)

16h30 às 17h00 – Corrida de Qualificação

Domingo, 14/11

14h00 – Grande Prêmio de São Paulo (71 voltas ou 120 minutos)