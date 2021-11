Nilson Cesar revela bastidores do São Paulo e planejamento para a temporada 2022; assista

Após conversar com membros da diretoria são-paulina, o narrador do Grupo Jovem Pan revelou quais são os planos do Tricolor para o ano que vem

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO/São Paulo FC Nilson Cesar revelou os planos do São Paulo para a temporada 2022 durante o programa 'Canelada', da Jovem Pan



O São Paulo foi ao Nordeste com o intuito de deslanchar no Campeonato Brasileiro, tentando uma arrancada para entrar na zona de classificação para a Libertadores da América. Após a derrota para o Bahia, no domingo passado, e o empate com o Fortaleza, na última quarta-feira, o time voltou a se aproxima do rebaixamento para a Série B. Em participação no programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, o narrador Nilson Cesar revelou que a diretoria são-paulina está insatisfeita com o plantel atual e que planeja reformular o elenco na temporada de 2022, algo parecido com o que o Corinthians fez neste ano.

“O São Paulo vai fazer uma grande limpeza para a temporada que vem. A ideia é contratar, pontualmente, jogadores de mais qualidade, como o Corinthians fez. O clube dá uma bela diminuída na folha de pagamento e adquire alguns jogadores que chegam para ser importantes. Eu acho que está certo! Essa molecada não dá nada. Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara… são atletas de nota 5,5 ou 6, que não passam disso. O Pablo precisa buscar outro time também. A diretoria não pode falar isso agora, já que está em fim de temporada, mas eu garanto que essa é a estratégia para o São Paulo de 2022”, afirmou.

O Tricolor, até o momento, registra a sua pior campanha na “Era dos Pontos Corridos” do Brasileirão, com apenas 38 pontos em 31 rodadas disputadas. Restando sete jogos para o término do torneio, o Tricolor é apenas o 14º colocado, com somente cinco pontos a mais que o Juventude, time com uma partida a menos e que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso dos paulistas está marcado para este domingo, 14, diante do Flamengo, no Morumbi.