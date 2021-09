Valtteri Bottas é anunciado como piloto da Alfa Romeo para 2022

O finlandês substituirá o compatriota Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007 que anunciou aposentadoria recentemente

EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD Valtteri Bottas trocará a Mercedes pela Alfa Romeo



A Alfa Romeo anunciou na manhã desta segunda-feira, 6, que Valtteri Bottas será um de seus pilotos na temporada 2022 da Fórmula 1. Vice-campeão mundial nos últimos dois anos com a Mercedes, o finlandês comemorou o acerto com a equipe. “Se abre um novo capítulo na minha carreira. Estou emocionado de me juntar à Alfa Romeo, para que será um novo desafio com um fabricante lendário. Será uma honra representar esta marca”, disse o profissional de 32 anos. “Tenho mais fome do que nunca de correr pelos resultados e, quando chegar ao momento, pelas vitórias”, completou Bottas, que substituirá o compatriota Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007 que anunciou aposentadoria recentemente.

Bottas assumiu a titularidade da Mercedes em 2017 após passagem pela Williams. Agora, ela deixará a escuderia em que ajudou a construir um domínio no Mundial de Construtores, embora não tenha conseguido superar o britânico Lewis Hamilton, de quem sempre foi companheiro. Apesar disso, ele não conseguiu construir uma rivalidade com o dono do carro 77, que pulverizou algumas das marcas históricas da Fórmula 1. Na atual temporada, Bottas é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, com 123 pontos conquistados em 13 provas, atrás na tabela de Hamilton e do holandês Max Verstappen, que lidera a classificação da temporada.

Até o momento, Bottas soma 170 Grandes Prêmios disputados na Fórmula 1, com 63 pódios, 17 pole positions e 17 voltas mais rápidas. O diretor da equipe, Frédéric Vasseur, deu boas vindas ao piloto que ainda defenderá a Mercedes no restante da temporada e garantiu que a aquisição é importante para os próximos passos do time suíço. “O contrato de de vários anos dá a nós e a Valtteri, como equipe, a estabilidade que precisamos para construir nosso projeto, em um momento crucial da Fórmula 1. Estamos empolgados com o que o futuro nos espera”, disse.