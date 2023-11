Veja tudo o que você precisa saber sobre o GP Brasil de Fórmula 1

Corrida acontece entre os dias 3 e 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Imago/Hoch Zwei/Reuters - 22/11/2023 GP do Brasil de F1 acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo



O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, uma das etapas mais aguardadas do calendário esportivo internacional, acontece entre os dias 3 e 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A 21ª etapa da temporada 2023 vai receber grandes nomes na disputa, como o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), além do heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes). Na sexta-feira, 3, a programação começa com o treino livre, às 11h30. Já às 15h ocorre a classificação para o GP. No dia seguinte, 4, os pilotos participam da classificação da prova Sprint e, pela tarde, da corrida Sprint. A corrida, com 71 voltas, está marcada para o domingo, 5, a partir das 14h.

O GP do Brasil não é conquistado por um brasileiro desde 2008, quando o ex-piloto Felipe Massa venceu a corrida pela Ferrari. Para se ter ideia, nos últimos dez anos a etapa brasileira foi dominada por cinco nomes: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Nico Rosberg e George Russell. Neste período, Hamilton foi o maior vencedor, com três triunfos. Russell, o atual campeão, só venceu no ano passado. Já os outros três conquistaram duas vezes o GP. Contudo, os dois maiores vencedores da etapa são os ex-pilotos Alain Prost, francês, com seis vitórias, e o alemão Michael Schumacher, com quatro triunfos. Na história da F1, houve nove vitórias de brasileiros no GP do Brasil. Os maiores vencedores são Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Felipe Massa. Ambos levaram duas vezes o troféu para casa. Outro piloto brasileiro a ter vencido o GP do Brasil foi José Carlos Pace, que deu nome ao Autódromo de Interlagos. Neste ano, porém, não haverá nenhum brasileiro no grid.

Assim como no ano passado, a principal categoria do automobilismo chega a São Paulo com o campeonato definido. O campeão é o mesmo do ano passado: o holandês Max Verstappen. Faltando duas corridas — em Las Vegas, nos Estados Unidos, e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes —, a briga agora é pelo vice. Sergio Perez, companheiro de Verstappen na Red Bull, tem 20 pontos a mais do que Hamilton (240 a 2020).

O circuito está localizado na avenida Senador Teotônio Vilela, 261, em Interlagos, na região sul de São Paulo. Os portões do autódromo estarão abertos para o público entre 8h e 15h, nos três dias do evento. Para este ano, o sistema de mobilidade e transporte para quem vai a Interlagos foi revisto e aprimorado. Haverá três formas de transporte público. A primeira são os trens da Via Mobilidade, com complemento de ônibus circular a partir da Estação Autódromo, com parada próxima aos principais portões. Neste caso, há uma tarifa R$ 4,40 para ida ou volta. Outra opção é o Expresso GP São Paulo, com saída a partir de três pontos da cidade: SP Market, Aeroporto de Congonhas e Trianon Masp. Na volta os pontos de saída são: Avenida Interlagos, Avenida Feliciano Correia e Avenida Jacinto Julio, também com tarifa de R$ 4,40 para ida ou volta. Haverá também o serviço Squad – Transporte Executivo Oficial do GP São Paulo, com frota de ônibus monitorada. O ponto de embarque, nos três dias do evento, é o Shopping Market Place, com valor a partir de R$ 110 por pessoa. Para quem optar por ir de táxi ou Uber, o desembarque poderá ser feito nas vias próximas ao autódromo liberadas para circulação. Para a volta, terá bolsões de embarque específicos para a Uber (3) e táxis (1). Todo o percurso entre os pontos de embarque e desembarque serão patrulhados pela PM (Polícia Militar) e pela GCM (Guarda Civil Metropolitana). Como opção gratuita, terá, ainda, como em todos os anos, o transporte Atende+/SPTrans, para pessoas com mobilidade reduzida. A organização do GP do Brasil informa que “para entender a melhor forma de chegar ao autódromo, sugerimos que consulte a página com orientações no site oficial do evento”.