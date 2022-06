Verstappen segura Sainz e vence GP do Canadá; Hamilton volta a subir no pódio

Holandês abriu vantagem na liderança do Mundial de Pilotos com Leclerc terminando em 5º

Reprodução/ F1 Verstappen terminou em primeiro novamente e abre vantagem na liderança



Max Verstappen fez uma corrida segura no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, conteve o ímpeto de um vigoroso Carlos Sainz e venceu o GP do Canadá deste domingo, 19. O holandês dividiu o pódio com o ferrarista, segundo colocado, e com Lewis Hamilton, que ficou em terceiro e voltou a integrar o Top 3 de uma corrida após três meses. A única vez em que o britânico subiu no pódio em 2022 foi no GP do Bahrein, o primeiro da temporada. Já Charles Leclerc, rival de Verstappen na briga pelo título, teve de se contentar com um quinto lugar, atrás de George Russell, após largar em 19º em razão de uma punição por ter trocado o controle eletrônico do motor. Sérgio Perez, da Red Bull, abandonou a prova. O resultado da corrida mantém Verstappen na liderança do Mundial de Pilotos, agora com 175 pontos contra 129 de Pérez e 126 de Leclerc. Neste domingo, no retorno da Fórmula 1 ao Canadá após dois anos de hiato por causa da pandemia, existia uma expectativa em torno do desempenho do veterano e bicampeão Fernando Alonso, segundo do grid, mas ele não conseguiu sustentar a posição e terminou em sétimo. O próprio Alonso, contudo, não esperava correr no mesmo ritmo dos adversários e disse, após o treino classificatório, que poderia sonhar no máximo com um Top 5. O próximo GP de Fórmula está marcado para 3 de julho, na Grã-Bretanha.

*Com informações do Estadão Conteúdo