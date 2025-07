Verstappen vence corrida sprint do GP da Bélgica; Bortoleto é 9º

Apesar de ter largado em segundo lugar no circuito de Spa-Francorchamps, o tetracampeão mundial ultrapassou Piastri, atual líder do campeonato, e deu à Red Bull a primeira vitória sob o comando de Laurent Mekies

RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP "Tudo correu muito bem. Eu sabia que seria difícil mantê-los (McLaren) atrás", disse Verstappen



O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 neste sábado (26), à frente dos pilotos da McLaren, o australiano Oscar Piastri e o britânico Lando Norris. Apesar de ter largado em segundo lugar no circuito de Spa-Francorchamps, o tetracampeão mundial ultrapassou Piastri, atual líder do campeonato, e deu à Red Bull sua primeira vitória sob o comando de Laurent Mekies, que substituiu o demitido Christian Horner. “Tudo correu muito bem. Eu sabia que seria difícil mantê-los (McLaren) atrás”, disse Verstappen.

“Eu não podia me dar ao luxo de cometer erros. É uma corrida sprint, mas também conta”, acrescentou o holandês sobre seu 12ª triunfo em sua carreira neste formato. Largando na pole position, Piastri parecia o favorito, antes de “Mad Max” atacar na primeira das 15 voltas. Na luta pelo título, Piastri aumentou sua vantagem sobre Norris em um ponto, para nove. Verstappen permanece em terceiro, a 68 do australiano. Atrás do trio que lidera, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que chegou a ficar em terceiro até ser ultrapassado por Norris, terminou em quarto lugar, à frente do francês Esteban Ocon (Haas).

O espanhol Carlos Sainz (Williams), o britânico Oliver Bearman (Haas) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) completaram o top 8, que dá pontos nas corridas sprint. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, quase pontuou e chegou em 9º, resistindo aos ataques do neozelandês Liam Lawson (10º). A classificação para o Grande Prêmio da Bélgica, que será disputado no domingo, acontece neste sábado, às 11h (horário de Brasília).

Classificação da corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 disputada neste sábado:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

5. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

6. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

7. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

9. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

11. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

12. George Russell (GBR/Mercedes)

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

15. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

16. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

17. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

18. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

19. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

–

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) abandonou

*Com informações da AFP