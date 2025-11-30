Verstappen vence GP do Catar e título da F1 será decidido Abu Dhabi

Com a vitória, holandês tira o título de Lando Norris e leva a definição do campeonato à última corrida da temporada

MAHMUD HAMS / AFP Piloto da Red Bull Racing, Max Verstappen, durante o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1



Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do Catar neste domingo (30), à frente de Oscar Piastri, da McLaren. O líder do campeonato, Lando Norris, também da McLaren, terminou apenas em quarto, adiando a decisão do título mundial para a última corrida em Abu Dhabi, no próximo domingo (7).

Verstappen se beneficiou da tática superior de sua equipe, aproveitando o período inicial do safety car para trocar os pneus, algo que os carros da McLaren não fizeram. Norris agora tem apenas 12 pontos de vantagem sobre Verstappen e 16 sobre Piastri, com 25 pontos ainda em disputa em Abu Dhabi.

