Jovem Pan > Esportes > Futebol > Flamengo é recebido com festa no Rio após conquista do tetra da Libertadores

Flamengo é recebido com festa no Rio após conquista do tetra da Libertadores

Centenas de milhares de torcedores aguardavam os jogadores do rubro-negro para celebrar o título continental; nesta semana, cariocas também podem conquistar o Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 12h51 - Atualizado em 30/11/2025 13h59
  • BlueSky
TERCIO TEIXEIRA / AFP Vista aérea de torcedores aguardando os jogadores do Flamengo no Rio de Janeiro Vista aérea de torcedores aguardando os jogadores do Flamengo no Rio de Janeiro

De volta ao Brasil, o elenco do Flamengo comemorou com uma multidão de torcedores, neste domingo (30), o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. O time carioca venceu o Palmeiras na decisão de sábado (29), por 1 a 0, no estádio Monumental de Lima, no Peru. O elenco flamenguista desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, no Aeroporto do Galeão, por volta de 10h10 (horário de Brasília). Jogadores e comissão técnica seguiram direto para o centro da cidade, após fazerem uma refeição no salão nobre.

Batedores da Polícia Militar realizaram a escolta do ônibus até o Largo da Candelária, onde um trio elétrico aguardava os atletas e a comissão técnica rubro-negra para um desfile pelas ruas do centro do Rio. Eram aguardados mais de 500 mil torcedores para a celebração do título da Libertadores.

No caminho para os festejos, jogadores do Flamengo já interagiram com torcedores da equipe. Alguns atletas, inclusive, chegaram a aparecer no teto do ônibus, do lado de fora do veículo.

Torcedores do Flamengo comemoram no Rio de Janeiro a conquista do tetracampeonato da Libertadores

Torcedores do Flamengo comemoram no Rio de Janeiro a conquista do tetracampeonato da Libertadores

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ao chegarem no local da comemoração, os jogadores rapidamente subiram no trio elétrico, diante de uma multidão eufórica e em festa. O zagueiro Léo Ortiz mostrou o troféu da Libertadores para os torcedores presentes, que foram à loucura. A expectativa é que a festa no centro do Rio de Janeiro dure até por volta das 15 horas.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira (3), diante do Ceará, no Maracanã, às 21h30, quando poderá celebrar também a conquista do Campeonato Brasileiro, caso vença a partida ou o Palmeiras tropece diante do Atlético-MG.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Internacional anuncia volta de Abel Braga para reta final do Brasileirão
Palmeiras evita torcida e imprensa em retorno de Lima e encontra CT vazio
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >