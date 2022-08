Viúva de Kobe Bryant receberá R$ 81 milhões por vazamento de fotos do acidente

Autoridades do condado de Los Angeles compartilharam fotos dos corpos de Kobe e sua filha Gigi após a queda do helicóptero, em 2020; Chris Chester, que perdeu a esposa e a filha no mesmo acidente, também será indenizado

Reprodução/Instagram Vanessa diz que tem estresse emocional e pânico em pensar que os outros filhos vejam as fotos



Vanessa Bryant, viúva da lenda da NBA Kobe Bryant, receberá uma indenização milionária após vencer uma ação contra as autoridades do condado de Los Angeles por divulgar fotos dos corpos do jogador e de sua filha Gigi, segundo informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 24. Um júri determinou que Vanessa Bryant receberá US$ 16 milhões (R$ 81,7 milhões) e Chris Chester, que perdeu sua esposa e filha no mesmo acidente de helicóptero, receberá US$ 15 milhões (R$ 76 milhões). A decisão do júri foi anunciada um dia após o aniversário de Kobe Bryant, que completaria 44 anos na terça-feira. Além disso, nesta quarta-feira é informalmente comemorado entre os fãs o “dia de Kobe Bryant”, já que 24 de agosto combina os dois números usados ​​pelo jogador (24 e 8). Os advogados de Vanessa Bryant acusavam o condado de Los Angeles de divulgar fotos do acidente de helicóptero de 26 de janeiro de 2020. A denúncia detalha que agentes do escritório do xerife e membros do corpo de bombeiros divulgaram e exibiram essas imagens em seus círculos próximos em diferentes ocasiões, como, por exemplo, em um bar onde foram mostradas a um garçom. “Sinto-me devastada, magoada e traída pelos funcionários do condado que vazaram as fotos”, disse Vanessa na semana passada durante o julgamento, acrescentando que ainda não viu essas imagens porque quer “lembrá-los como eram”.

Além disso, durante seu depoimento, a viúva de Kobe afirmou que sofre estresse emocional devido ao “medo” de que ela ou seus filhos encontrem “imagens horríveis de seus entes queridos na internet” no futuro. Durante a abertura do julgamento, o advogado dela argumentou que as fotos não foram tiradas com nenhum propósito oficial de investigação do acidente, mas para se tornar “fofoca visual” e humilhar as vítimas. “Foram compartilhadas repetidamente com pessoas que não tinham absolutamente nenhuma razão para recebê-las”, declarou. Por sua vez, a defesa alegou que as fotos não aparecem na internet durante os mais de dois anos e meio transcorridos desde o acidente e que, portanto, não haveria razão para pensar que algo assim pudesse acontecer agora. No ano passado, Vanessa Bryant já havia chegado a um acordo financeiro com a empresa de helicópteros que havia processado pelo acidente. Em fevereiro de 2021, os investigadores alegaram que o piloto do helicóptero estava desorientado devido ao nevoeiro e sustentaram que não seguia o protocolo de pilotagem estabelecido para voos nessas condições.

*Com informações da EFE