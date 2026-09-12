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Vôlei feminino: Brasil vence Chile e pega Argentina por vaga em Los Angeles-2028

Apesar de ambas as equipes estarem invictas, as brasileiras anotam vantagem de não ter perdido nenhum set em quatro jogos

Agência Brasil

Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino
Brasil está na liderança do Sul-Americano com 12 pontos JULIANA ARIAS ÁVILA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou o Chile por 3 sets a 0 (25/13, 30/28 e 25/11) neste sábado (12) no Pré-Olímpico Sul-Americano e ficou a uma vitória de garantir presença nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A Amarelinha decide a vaga olímpica contra a Argentina às 12h (horário de Brasília) de domingo (13), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Ambas as equipes estão invictas na competição de pontos corridos, embora o Brasil leve vantagem por não ter perdido nenhum set em quatro jogos. Já a Argentina tem um ponto a menos por ter superado a Colômbia no tie-break (3 a 2) na segunda partida do torneio. A seleção brasileira é a maior campeã sul-americana, com 23 títulos, os últimos 15 consecutivos.

Nesta tarde, a maior pontuadora foi a ponteira Julia Bergmann, que anotou 12 ataques e um bloqueio. As brasileiras, comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães, ditaram o ritmo de jogo no primeiro set, mas oscilaram na segunda parcial, permitindo que as chilenas liderassem o placar por 23 a 19. Mas as brasileiras reagiram a tempo: salvaram quatro set points e fecharam em 30 a 28. Na parcial seguinte, a Amarelinha sobrou em quadra com ótimas atuações de Gabi e Tainara.

A vitória deste sábado (12) deixou o Brasil na liderança do Sul-Americano, com 12 pontos, seguido pela Argentina (11) e pela Colômbia (4). As três primeiras equipes do torneio já asseguram vaga no Pan-Americano e no Mundial, ambos em 2027.

Campanha do Brasil

  • 8 de setembro: Brasil 3 x 0 Venezuela – 25/14, 25/13 e 25/19
  • 9 de setembro: Brasil 3 x 0 Peru – 25/16, 25/16 e 25/15
  • 10 de setembro: Brasil 3 x 0 Colômbia – 25/19, 25/18 e 36/34
  • 12 de setembro: Brasil 3 x 0 Chile – 25/13, 30/25 e 25/11

Campanha da Argentina

  • 8 de setembro: Argentina 3 x 1 Peru – 20/25, 25/15, 25/28 e 27/25
  • 9 de setembro: Argentina 3 x 2 Colômbia – 27/29, 25/11, 21/25, 25/23 e 15/8
  • 10 de setembro: Argentina 3 x 0 Chile – 25/21, 25/18 e 25/17
  • 12 de setembro: Argentina 3 x 0 Venezuela – 25/23, 25/20 e 25/21

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