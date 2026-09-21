João Fonseca anuncia pausa dos torneios: ‘Frustrante’

O tenista brasileiro João Fonseca anunciou nesta segunda-feira (21), pelas redes sociais, uma pausa na participação em torneios.

Em um texto, ele diz que muitas lesões o impediram de jogar como gostaria. “Sei que a vida de atleta tem dessas coisas, mas, ainda assim, não deixa de ser frustrante. Fiz um esforço grande pra retornar e defender o Brasil na Copa Davis, mas ainda preciso de mais tempo”.

Segundo a nota, a decisão foi tomada em conjunto com a equipe dele. “Chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia. Muito obrigado pela torcida e pelo apoio de todo mundo. Nos vemos em breve!”.

US Open

Em agosto, João Fonseca anunciou que não disputaria o US Open. Em comunicado também publicado nas redes sociais, o tenista brasileiro alegou que busca se recuperar completamente de uma lesão no abdômen.

O problema físico já havia feito o carioca de 20 anos abandonar a disputa do Masters 1000 de Cincinnati, também nos Estados Unidos. Na véspera do confronto pela terceira rodada da chave de simples, Fonseca confirmou sua desistência por sentir no treino “um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen”.

No início do ano, ele ficou fora dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide para se recuperar de dores na lombar. Depois, em maio, um problema no punho o tirou do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Na sequência, foi uma lesão no ombro que fez com que o tenista ficasse de fora do ATP 250 de Eastbourne, torneio que antecedeu a disputa de Wimbledon.

*com informações do Estadão Conteúdo