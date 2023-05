Wallace Souza fala sobre ataque contra Lula após título na Superliga: ‘Me arrependi’

Oposto do Cruzeiro lamentou ter incitado a violência contra o presidente da República e agradeceu o apoio durante o período de suspensão

Reprodução/Twitter/@sadacruzeiro Wallace Souza celebrando título com o Cruzeiro



Campeão da Superliga de Vôlei, o jogador Wallace Souza, do Cruzeiro, se manifestou nesta segunda-feira, 1º. Através do Instagram, o oposto disse estar arrependido por incitar a violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e agradeceu o apoio durante o período de suspensão. “Pessoal, antes de agradecer, queria falar para todos que me acompanham, sobre tudo que aconteceu comigo nessa ‘meia temporada’. Cometi um erro, um erro fora de quadra, do qual me desculpei, me arrependi. Não desejo que nenhum atleta passe por isso. Foi difícil, mas com ajuda principalmente da minha família, do Cruzeiro que em todo momento entendeu minha falha e ainda sim ficou ao meu lado e por fim os amigos. Ah! Quantos amigos consegui ver, hein? Desta vez os verdadeiros que por sua vez foram poucos e estes poucos foram sinceros e deram muita força pra mim”, escreveu o campeão olímpico com a seleção brasileira.

Wallace retornou às quadras na final diante do Minas, no último domingo, em São José dos Campos. Iniciando a partida no banco de reservas, o veterano entrou em alguns momentos e fez o ponto do título do Cruzeiro, que saiu vencedor por 3 sets a 0 (25/18, 25/19 e 25/20). O jogador deveria cumprir uma pena de 90 dias de suspensão determinada pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A equipe cruzeirense, porém, obteve uma liminar pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no dia 12 de abril. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) alegou que se viu dividida entre duas decisões conflitantes e acionou o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que deu ganho ao jogador. O atleta, assim, chegou a ficar liberado para disputar as semifinais da Superliga, mas só participou da grande decisão. A participação de Wallace, contudo, ainda pode ser contestada na CAS (Corte Arbitral do Esporte), já que o COB é o órgão máximo dos esportes olímpico no Brasil – a entidade, inclusive, já havia alertado que o cruzeirense não poderia descumprir sua decisão.