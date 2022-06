Warriors batem Celtics, são campeões da NBA e ultrapassam Bulls de Jordan

Com grande atuação de Stephen Curry, o jogo fechou o confronto das finais por 4 a 2, garantindo a sétima taça da franquia de São Francisco (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 e 2022)

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Stephen Curry foi campeão da NBA 2022 com o Golden State Warriors



O Golden State Warriors conquistou o título da NBA na madrugada desta sexta-feira, 17, ao ganhar do Boston Celtics por 103 a 90, na arena esportiva TD Garden, em Boston. Com grande atuação de Stephen Curry, o jogo fechou o confronto das finais por 4 a 2, garantindo a sétima taça da franquia de São Francisco (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 e 2022). Desta forma, a equipe comandada por Curry ultrapassou os seis anéis conquistados pelo lendário Chicago Bulls de Michael Jordan (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998) e agora é o terceiro time mais vitorioso da história da NBA, ficando atrás apenas dos Los Angeles Lakers e do próprio Boston Celtics, ambos com 17 títulos.

A temporada de 2022 foi uma de redenção e recordes para os Warriors. Depois de dois péssimos anos, os campeões retornaram ao páreo dos playoffs e conquistaram o campeonato que haviam deixado escapar em 2016 e 2019. Após a impressionante marca de cinco finais consecutivas entre 2015 e 2019, as lesões de Stephen Curry e Klay Thompson e a saída de Kevin Durant fragilizaram o time. Em 2020, a equipe amargou um último lugar na conferência oeste e, em 2021, um nono lugar não foi o suficiente para uma vaga na pós-temporada

Durante os anos de baixa, muitas foram as críticas aos Warriors. O time foi declarado como “morto” inúmeras vezes e, para muitos, Curry e companhia já não eram mais o suficiente para a conquista da NBA. A formação de uma super equipe com a contratação de Durant em 2016 também foi criticada, como se a única explicação para o sucesso do time treinado por Steve Kerr fosse a quantidade absurda de craques reunidos sob um mesmo teto. A conquista do sétimo título é, acima de tudo, a prova de que a revolução dos três pontos orquestrada pelo Golden State na liga ainda faz parte do DNA vencedor do time. Com o terceiro lugar da conferência oeste na temporada regular de 2022, o Golden State bateu o Denver Nuggets, o Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks nos playoffs e alcançou a final da NBA.

*Com informações do Estadão Conteúdo