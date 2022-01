Whindersson Nunes fica com o rosto amassado após luta com Popó; confira 

O humorista, no entanto, agradeceu a lenda do boxe pelo combate realizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O humorista Whindersson Nunes e o ex-boxeador Popó fizeram a luta principal do evento Fight Music Show



O youtuber Whindersson Nunes, de 27 anos, ficou com o rosto amassado após a luta contra Acelino “Popó” Freitas, lenda do boxe, na noite do último domingo, 30, no evento Fight Music Show, realizado na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catariana. Através das redes sociais, o humorista brincou com a situação após o embate, dizendo que “precisa parar de arrumar essas confusões”. “Levei tanto murro na barriga que a tatuagem ‘Piauí’ virou ‘Massachussets”, escreveu em sua conta no Twitter. Apesar de ser dominado pelo ex-pugilista, Whindersson foi agraciado pelos juízes, que interromperam alguns rounds de maneira precoce e determinaram empate no fim do duelo.

Além das brincadeiras, Whindersson agradeceu Popó por aceitar o desafio e ressaltou a importância do evento, que também contou com outras lutas. “Brincadeiras a parte, obrigado galera, minha vida é isso, experiências, dou mó valor uma coisa nova, sentir coisas novas, obrigado @popofreitas, e a todos que assistiram, se você não entendeu o sentido desse evento eu sinto muito, a quem entendeu obrigado. De onde eu venho o esporte é uma das únicas saídas, acredito que o Brasil precisa de boxe. Hoje, vários campeões e novos atletas foram apresentados a vocês e tenho orgulho de ter feito parte e idealizado isso, meus neto vai dizer que o avô deles era foda”, completou o youtuber.

Tenho q parar de arrumar essas confusão man pic.twitter.com/QKipFesKZy — Whindersson (@whindersson) January 31, 2022

Carai levei tanto murro na barriga que o a tatuagem Piauí virou Massachusetts 😮‍💨 — Whindersson (@whindersson) January 31, 2022