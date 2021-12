Whindersson anuncia show de despedida do stand-up: ‘Dessa vida não se leva nada’

Em suas redes sociais, o comediante falou sobre o fim temporário das apresentações e deu detalhes sobre sua despedida

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/09.12.2021 Humorista falou sobre sua carreira no stand-up e deu detalhes sobre show de despedida



O humorista Whindersson Nunes anunciou que irá se despedir dos shows de stand-up por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo comediante no começo da noite desta segunda-feira, 20. Em seu Twitter, Whindersson afirmou que precisa aprender a lidar com a fama e que percebeu o que o público procura em seus shows. “Depois de muito perceber que dessa vida não se leva nada, nem fama, nem glória, mto menos tudo que eu comprar com o que eu ganhar com isso.

Eu percebo a quantidade de pessoas que vai ali atrás de um rumo e não só atrás de um sorriso”, explicou Whindersson, que continuou: “O meu próximo e ultimo show vai ser um show de despedida, não pra sempre por que isso não existe, ninguém para pra sempre, eu amo estar no palco, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais pra dar risada junto com todos”. Além disso, Whindersson informou que o show se chamará “Isso não é um Culto”, nome escolhido por ele por sentir que uma parte de seu público busca uma palavra amiga nos espetáculos.