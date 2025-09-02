Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > Yago Dora conquista Mundial de Surfe pela primeira vez e mantém hegemonia da ‘Brazilian Storm’: veja como foi

Paranaense leva o título logo na primeira bateria da decisão do Finals, em Fiji, e garante o oitavo troféu do Brasil em 11 anos

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 06h23
O surfista brasileiro Yago Dora compete nas oitavas de final masculina da competição de surfe Shiseido Tahiti Pro contra o surfista sul-africano Jordy Smith, em Teahupo'o, na ilha do Taiti, na Polinésia Francesa, em 30 de maio de 2024. Teahupo'o sediará o evento de surfe dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. (Foto de JEROME BROUILLET / AFP)

O paranaense Yago Dora conquistou, na noite desta segunda-feira (1), o título da WSL (Liga Mundial de Surfe) após derrotar o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33 na decisão do WSL Finals (etapa final da competição) nas ondas de Cloudbreak (Fiji). Como líder do ranking mundial na temporada regular, o brasileiro entrou na disputa do Finals com uma grande vantagem, caiu na água apenas na bateria final. E na disputa com o norte-americano ele foi dominante do início ao fim para ficar com o título.

“Isso aqui é fruto de muito trabalho, dedicação. Estou muito feliz de levar este título para o Brasil. É inacreditável. Senti algo especial durante essa semana. Não importava quem eu enfrentaria na final, eu entraria para vencer. Obrigado a todos que me acompanham”, declarou o brasileiro em entrevista ainda dentro da água. O título de Yago Dora é o oitavo conquistado por um brasileiro na história da WSL. Antes, Gabriel Medina venceu a competição em três oportunidades (2014, 2018 e 2021), Filipe Toledo em duas (2022 e 2023) e Adriano de Souza (2015) e Ítalo Ferreira (2019) em uma cada.

O Brasil iniciou o WSl Finals masculino com outro representante, Ítalo Ferreira, que estreou com vitória de 14,33 a 5,83 sobre o australiano Jack Robinson, mas que acabou caindo diante do finalista Griffin Colapinto por 16,33 a 13,67. Desta forma o surfista potiguar fechou a disputa na quarta posição.

*Com informações da Agência Brasil 

