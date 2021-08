Zé Roberto convoca Brasil para Sul-Americano de vôlei feminino sem três que disputaram a Tóquio-2020

Mantendo a base da equipe vice-campeã olímpica, o treinador José Roberto Guimarães convocou 9 das 12 jogadoras que representaram a seleção feminina no Japão

Gaspar Nóbrega/COB Seleção feminina foi prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio



Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira feminina de vôlei foi convocada para o Sul-Americano, que será disputado entre os dias 15 e 20 de setembro na Colômbia. Mantendo a base da equipe vice-campeã olímpica, o treinador José Roberto Guimarães convocou 9 das 12 jogadoras que representaram o Brasil no Japão. Além de Fernanda Garay e Camila Brait, que anunciaram aposentadoria do time nacional, Tandara também não foi convocada. A oposta ainda responde por suspeita de doping e está suspensa pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) preventivamente.

Desta forma, foram convocadas por Zé Roberto Guimarães as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Rosamaria e Lorenne, as ponteiras Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely, as centrais Carol Gattaz, Carol, Bia e Mayany e as líberos Nyeme e Natinha. O conjunto brasileiro se apresentará no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, 23. O Brasil buscará o 22º título sul-americano. Na última edição da competição, em 2019, o Brasil foi campeão invicto e na decisão superou a Colômbia por 3 sets a 0. O campeão e o vice garantirão vaga no Mundial adulto de 2022 que será disputado na Holanda e na Polônia.