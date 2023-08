Santos oficializa demissão de Paulo Turra após empate com o Athletico

Em comunicado deste domingo, 6, o clube agradeceu o profissional e desejou ‘sorte’ na carreira

Reprodução/ Santos Futebol Clube

O Santos anunciou a saída de Paulo Turra na manhã deste domino, 6, após o empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Vila Belmiro. Em nota, o clube também informou que deixam a comissão técnica os auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro. “O clube agrade os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras”, diz o comunicado. Como a Jovem Pan mostrou, Turra chegou ao Santos para substituir Odair Hellmann, demitido em 22 de junho, após derrota para o Corinthians, que terminou com confusão e vandalismo na Vila Belmiro. Antes de assumir a equipe santista, o profissional de 49 anos estava no Athletico-PR, mas foi desligado após a saída de Luiz Felipe Scolari da equipe paranaense. No total, Paulo Turra dirigiu a equipe santista em sete jogos, colecionando uma vitória, três empates e três derrotas.

O treinador chegou com a missão de tirar a equipe da parte debaixo na tabela. No entanto, o futebol da equipe não evoluiu. O empate contra o Furacão fez a equipe chegar aos 18 pontos na competição. Até o fim da rodada, o Peixe poder entrar na zona do rebaixamento. O Bahia recebe o América-MG e se vencer, vai atingir a mesma pontuação da equipe paulista e o mesmo número de vitórias. No entanto, os baianos deixaria a zona do rebaixamento pelo saldo de gols, que atualmente os dois times estão empatados (-8).

Além disso, o atacante Soteldo ironizou uma postagem do treinador que falava sobre disciplina, dando indícios de um relacionamento conturbado entre o profissional e atletas do elenco. O goleiro João Paulo saiu em defesa do treinador e também publicou uma mensagem nas rede sociais, cutucando o jogador venezuelano. “O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro”, afirmou o goleiro. É nesse clima que o Santos encara o Fortaleza, no Castelão, na capital cearense, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, no próximo domingo, às 18h30.