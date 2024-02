Palmeiras derrota Bragantino e alcança terceira vitória seguida no Paulistão

Gol da vitória foi marcado pelo argentino Flaco López no segundo tempo

O argentino Flaco López deu o nome na partida entre Palmeiras e o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 31, no estádio Nabi Abi Chedid. O jogador entrou no segundo tempo e garantiu o gol da terceira vitória consecutiva do clube alviverde no Campeonato Paulista, por 1 a 0. Poupando titulares para a Supercopa do Brasil, Abel Ferreira resolveu jogar com os reservas, mas não obteve bons resultados no primeiro tempo. O Palmeiras lidera o Grupo B do Paulistão com 10 pontos, enquanto o Bragantino lidera o Grupo C, com quatro prontos, tendo Corinthians e Mirassol próximos na tabela. O jogo foi equilibrado para as duas equipes, mas o Bragantino teve dificuldades para emplacar trocas de passe, o que levou o técnico Caixinha a fazer uma mudança tática na equipe ainda aos 30 minutos. Contudo, não foi o suficiente para bater o alviverde. No próximo domingo, 4, às 16h, o Palmeiras enfrenta o São Paulo pelo primeiro título da temporada no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Red Bull Bragantino joga às 11h, no mesmo dia, contra o Santo André, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

*Com informações do Estadão Conteúdo