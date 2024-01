Vitor Roque marca gol pro Barcelona e time sai vitorioso em rodada do Campeonato Espanhol

Jovem brasileiro aliviou a crise do clube espanhol, que já anunciou a saída do técnico Xavi Hernández após o jogo desastroso contra o Villarreal

O atacante brasileiro Vitor Roque, de 18 anos, marcou o gol único que consagrou a vitória do Barcelona contra o Osasuna por 1 a 0, no Campeonato Espanhol. O jogador entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo e se tornou o jogador mais jovem do Brasil a marcar um gol no torneio, superando nomes como Ronado Fenômeno e Fábio Rochemback. A vitória do Barcelona veio em um momento crucial para o time, que sofreu uma derrota por 5 a 3 para o Villarreal. Em meio à críticas, o resultado da partida resultou no anúncio da saída do técnico Xavi Hernández ao final da temporada. O clube azul e grená chegou aos 47 pontos e está a oito pontos do líder Girona.

