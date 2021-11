Palmeiras e Flamengo entram em campo nesta terça pelo Brasileirão, mas com foco na Libertadores

Verdão enfrenta o líder Atlético-MG às 21h30, no Allianz Parque, enquanto a equipe Rubro-Negra terá confronto na Arena do Grêmio, às 21h

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Nestas terça-feira, 23, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro, mas com dois times já pensando na final da Copa Libertadores, que acontece no próximo sábado, 27, e terá duelo entre Palmeiras e Flamengo, em Montevidéu, no Uruguai. Antes da disputa, no entanto, as equipes fazem seus últimos compromissos pelo torneio nacional com times reservas e seus adversários têm objetivos distintos. Às 21h30 o Palmeiras encara o líder Atlético-MG, que está muito perto de conquistar o título do Brasileirão que não acontece há 50 anos. Um dos principais jogadores do Galo na temporada, o volante Jair, falou em coletiva nesta segunda-feira sobre a dificuldade de encarar o Verdão fora de casa. “É um jogo difícil, a gente sabe como é difícil enfrentar o Palmeiras na casa deles. Vimos isso na Libertadores. Mas é importante manter essa sequência de vitórias e fazer um grande resultado”, afirmou. Por sua vez, o Flamengo vai até a Arena do Grêmio, às 21h, para enfrentar o Tricolor Gaúcho, que tenta manter uma sequência de vitórias para escapar do rebaixamento. “Que a gente possa fazer um final de campeonato diferente, buscando a nossa meta, que é vencer todas as partidas e há uma necessidade em cima disso”, espera o treinador Vagner Mancini.

*Com informações do repórter Caíque Silva