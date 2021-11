Após discussão, Weverton e Gustavo Gómez ‘fazem as pazes’ e ganham elogio de Neymar 

Logo após o Alviverde sofrer o gol do Fortaleza, o goleiro e o zagueiro discutiram fortemente e precisaram ser apartados pelos companheiros de time

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/@gustavogomez462/Premiere Weverton e Gustavo Gómez se reconciliaram após a briga durante a derrota do Palmeiras para o Fortaleza



Weverton e Gustavo Gómez protagonizaram um bate boca na derrota do Palmeiras diante do Fortaleza, no último sábado, 20, no Castelão, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após o Alviverde sofrer o gol de Robson, o goleiro e o zagueiro discutiram fortemente e precisaram ser apartados pelos companheiros de time. Na saída do gramado, no entanto, o paraguaio disse que o episódio “foi um lance de jogo”. Já nas redes sociais, ambos trataram de mostrar que “fizeram as pazes”.

Tanto Weverton quanto Gustavo Gómez postaram uma foto em que aparecem abraçados. “Estamos sempre juntos irmão”, postou o goleiro. Já o zagueiro, por sua vez, tratou de brincar com a situação. “Não era o resultado que queríamos. Mas temos muito pela frente! Nas vitórias, nas derrotas e até nas brigas. Estamos juntos, irmão”, comentou o paraguaio, que recebeu elogios de Neymar na resposta. “Craques”, escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain, que divide vestiário com o arqueiro nas partidas da seleção brasileira. Restando menos de uma semana da final da Copa Libertadores da América, o Palmeiras voltará a entrar em campo na próxima terça-feira, 23, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, no Allianz Parque. A decisão contra o Flamengo acontece no sábado, 27, em Montevidéu, no Uruguai.

