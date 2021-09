Palmeiras empata em 1 a 1 com o Atlético-MG e avança para a final da Libertadores

Após Vargas abrir o placar, Gabriel Veron cruza para Dudu empatar e garantir o Palmeiras na decisão em Montevidéu

Douglas Magno / EFE Ambos os gols da partida saíram no segundo tempo, com Dudu empatando para o Palmeiras



Em confronto tenso, o Palmeiras eliminou o Atlético-MG e avançou para a final da Libertadores com o empate por 1 a 1 no Mineirão, graças ao critério do gol fora de casa (no Allianz Parque, foi 0 a 0). No primeiro tempo, o jogo se pareceu bastante com a partida da ida, com o Palmeiras apostando em contra-ataques, que dessa vez chegaram a levar algum perigo para o gol de Everson. Por outro lado, Weverton também foi exigido em finalizações dos atleticanos surgidas a partir de erros de passes dos alviverdes. No segundo tempo, o panorama foi diferente e Vargas fez 1 a 0 para o Atlético-MG logo no início ao aproveitar cruzamento na medida de Jair. O Palmeiras reagiu e empatou – Gabriel Veron ganhou de Nathan Silva e cruzou rasteiro para Dudu apenas empurrar para as redes. O Atlético tentou pressionar nos minutos finais, mas a defesa palmeirense evitou mais chances perigosas do adversário e garantiu que a equipe de Abel Ferreira joga a grande decisão no estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 27 de novembro.