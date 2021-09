TNT Sports anuncia que não irá transmitir o Campeonato Brasileiro em 2022

Canal afirma que modelo não é sustentável, por isso acionará cláusula para encerrar contrato

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Santos são dois dos times que tem contrato com a Turner



A Turner, empresa dona da marca TNT Sports, anunciou que o canal não irá transmitir o Campeonato Brasileiro em 2022 – a decisão não afeta a edição atual, prevista para terminar em 5 de dezembro de 2021. Em nota oficial, a Turner alega que o modelo não era sustentável, por causa da “venda pulverizada para a TV aberta e outras plataformas, além de outros fatores limitantes como falta de jogos exclusivos e os blackouts” – este último se refere a quando um clube impede a transmissão de um jogo em casa no seu Estado. No entanto, a empresa também diz que seguirá buscando adquirir direitos de transmissão de outras competições – atualmente, é a dona do pacote da Liga dos Campeões para TV fechada.

Sete times da edição 2021 tem contrato com a Turner: Palmeiras, Santos, Bahia, Ceará, Fortaleza, Athletico-PR e Juventude, além de outros que estão na Série B, como o Coritiba. O acordo dos clubes começou em 2019 e seria válido até 2024, porém a empresa demonstrou vontade de encerrar o contrato já em 2021, o que acabou não ocorrendo após renegociações. Com a Turner acionando a cláusula de encerramento, os clubes devem buscar novas opções para o próximo ano, e a principal é o Grupo Globo – que tem acordos com os outros 13 clubes da Série A para transmissão em TV fechada no SporTV.