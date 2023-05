Santos joga mal e perde de 2 a 0 para o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

Juninho Capixaba e Vitinho marcam para os mandantes; Peixe chega ao quarto jogo consecutivo sem vitória

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos perdeu para o Bragantino pelo Brasileirão



O Santos foi até Bragança Paulista, neste domingo, 28, e acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 0, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols dos mandantes foram marcados por Vitinho e Juninho Capixaba. Com o resultado, o Peixe chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória, contando jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Na tabela, o Santos estaciona nos 11 pontos, na 12º colocação. Já o Red Bull Bragantino subiu para a 10º posição, com 13 pontos. O time de Bragança Paulista entra em campo somente no próximo final de semana, quando encara o Fluminense, no Maracanã, no domingo, 4, às 16 horas. Já a equipe do litoral paulista vai até Salvador encarar o Bahia, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, às 19 horas.

O placar final mostra o que foi a partida. A primeira grande oportunidade da partida foi do Santos. Lucas Lima ficou livre na grande área, mas não finalizou e perdeu uma grande chance. No geral, foi o Bragantino que dominou a partida e só não venceu por uma vantagem maior por conta da grande atuação de João Paulo, goleiro santista. De quebra, o time do interior paulista quebrou um jejum de nove jogos contra o Peixe. A última vitória tinha sido em 2018.