Palmeiras se prepara para enfrentar o Vasco com mudanças na defesa

O Palmeiras realizou um treinamento na manhã desta sexta-feira (20), onde o técnico Abel Ferreira anunciou que fará uma mudança na defesa para o próximo jogo contra o Vasco. Com Caio Paulista suspenso, Vanderlan deve ser escalado como a nova opção na lateral-esquerda. O jogador expressou sua confiança na preparação da equipe, afirmando que está pronto para atuar caso o treinador decida utilizá-lo. Atualmente, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do campeonato, somando 50 pontos. Vanderlan reconhece que a partida contra o Vasco não será fácil, já que o adversário vem apresentando um bom desempenho no torneio. Ele destacou a importância de estar ciente das dificuldades que a equipe enfrentará, mas também ressaltou a confiança nas habilidades do time.

Outro ponto de preocupação para Abel Ferreira é a situação do atacante Estêvão, que está em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. A indefinição sobre a presença do jogador tem gerado incertezas, e o técnico está em busca da melhor alternativa para substituí-lo, caso não consiga se recuperar a tempo.

Com o jogo se aproximando, a expectativa é alta entre os jogadores e a comissão técnica. Vanderlan, por sua vez, se mantém focado e preparado para contribuir com a equipe, independentemente das mudanças que possam ocorrer na escalação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile