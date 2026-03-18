Palmeiras x Botafogo: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Divulgação/Jovem Pan Palmeiras x Botafogo



Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Assista à transmissão