Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Palmeiras x Botafogo: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Palmeiras x Botafogo: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 18/03/2026 18h30
  • BlueSky
Divulgação/Jovem Pan Palmeiras x Botafogo Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Assista à transmissão

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >