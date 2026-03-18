Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Botafogo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (18), às 19h, no Allianz Parque; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Divulgação/Jovem Pan Palmeiras x Botafogo



Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela sétima rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Palmeiras é o vice-líder com 13 pontos. O time Abel Ferreira estreou o gramado sintético do estádio no último domingo (15) contra o Mirassol e venceu por 1 a 0. Com isso, nos últimos cinco jogos eles somam 2 vitórias, 2 derrotas e um empate.

Já a Botafogo, está na 17ª posição com 3 pontos e soma três derrotas consecutivas no últimos jogos.

Onde assistir Palmeiras x Botafogo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e Youtube, com início da cobertura a partir das 18h30h. A Narração é de Fausto Favara, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo Sportv e Premiere.