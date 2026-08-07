Rebeca Andrade tira nota mais alta do mundo no salto em 2026

Ginasta recebeu a pontuação de 14,800 dos juízes em sua apresentação no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília

A ginasta de 27 anos está se preparando para o Campeonato Mundial

A ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica nos Jogos de Paris 2024, voltou a brilhar após uma pausa de quase dois anos para cuidar da saúde mental e física: nesta sexta-feira (7), ela tirou a nota mais alta do mundo em 2026 no salto, em sua participação no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística.

Rebeca recebeu a nota 14,800 dos juízes em sua apresentação no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

A ginasta de 27 anos está se preparando para o Campeonato Mundial, que será disputado de 17 a 25 de outubro em Roterdã, nos Países Baixos, e é classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Estou muito feliz, muito orgulhosa. Eu fiz um bom salto e, então, acho que isso me traz ainda mais força para conseguir cada vez melhorar mais”, disse Rebeca em um vídeo divulgado pelo Flamengo, clube pelo qual compete.

Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Em três participações nos Jogos, ela conquistou dois ouros, três pratas e um bronze.

Após 22 meses afastada, a rainha da ginástica brasileira reapareceu nas competições oficiais em junho, no Campeonato Pan-Americano, no Rio de Janeiro, e conquistou a medalha de ouro no salto.

“Foi maravilhoso voltar”, comemorou a ginasta.