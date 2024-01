Paraguai vence Uruguai no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano

Destaque do jogo foi o gol de falta marcado por Diego Gómez, que garantiu a vitória para a equipe paraguaia

O Paraguai venceu o Uruguai por 4 a 3 em uma partida emocionante pelo Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, realizada nesta quarta-feira, 24, na Venezuela. O destaque do jogo foi o gol de falta marcado por Diego Gómez, que garantiu a vitória para a equipe paraguaia. Apesar do hat-trick de Luciano Rodríguez, atacante do Uruguai, o gol de Gómez acabou ofuscando a atuação do jogador da ‘Celeste’. A partida marcou a estreia do Uruguai de Marcelo Bielsa no torneio Sub-23, e a equipe mostrou duas versões em campo.

Por um lado, foi agressiva e intensa no ataque, mas por outro, mostrou inocência e apatia na defesa em alguns momentos. Ronaldo De Jesús, aos 30 minutos, Diego Gómez, aos 44 e 72 minutos, e Marcelo Fernández, aos 54 minutos, foram os responsáveis pelos gols do Paraguai no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valencia. Por sua vez, Luciano Rodríguez, um dos sete campeões mundiais sub-20 do ano passado escalados por Bielsa, balançou as redes aos 8, 11 e 34 minutos, garantindo os gols do Uruguai. Com a vitória, o Paraguai assume a liderança do Grupo B, com quatro pontos, seguido pelo Peru, com três pontos. A Argentina tem um ponto, enquanto Uruguai e Chile ainda não pontuaram. Na próxima partida, a Argentina enfrentará o Peru.

