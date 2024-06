Nadal e Alcaraz são confirmados nas duplas de tênis em Paris-2024

A dupla, que soma 25 títulos de Grand Slam em simples, promete ser uma das mais aguardadas do evento, que será realizado no saibro de Roland Garros

Reprodução/Instagram/carlitosalcarazz Ambos jogadores já ocuparam a liderança do ranking e chegam com grande expectativa para o torneio olímpico



A Real Federação Espanhola de Tênis confirmou a participação de Rafael Nadal e Carlos Alcaraz na Olimpíada de Paris-2024. A dupla, que soma 25 títulos de Grand Slam em simples, promete ser uma das mais aguardadas do evento, que será realizado no saibro de Roland Garros. Nadal, campeão olímpico em Pequim-2008, se unirá a Alcaraz, atual campeão de Roland Garros e Wimbledon, para competir nas duplas masculinas. Ambos jogadores já ocuparam a liderança do ranking e chegam com grande expectativa para o torneio olímpico. Apesar de estar na reta final de sua carreira, Nadal deve participar das duplas devido à sua posição no ranking, que não é suficiente para garantir vaga na chave de simples. A Federação Internacional de Tênis terá dois convites para distribuir, o que poderia beneficiar o atual número 264 do mundo.

Além de Nadal e Alcaraz, a Espanha convocou outros atletas para a Olimpíada, como Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich e Marcel Granoller no masculino, e Sara Sorribes e Cristina Bucsa no feminino. Paula Badosa optou por não competir devido à ausência de pontuação no ranking olímpico.

