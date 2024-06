Banco Central comunica vazamento de dados vinculados a chaves Pix

Em resposta aos ‘incidentes de segurança’, as instituições afetadas notificaram os clientes impactados por meio de seus aplicativos e serviços de internet banking

Reprodução/JovemPanNews Banco Central enfatizou que não realiza contato via SMS, e-mail ou chamadas telefônicas para discutir questões de segurança de dados



O Banco Central informou nesta terça-feira (11) que ocorreram “incidentes de segurança” com dados pessoais vinculados a chaves PIX de pessoas com contas nas instituições de pagamento Iugu e Pagcerto. O vazamento foi descrito como o resultado de falhas pontuais nos sistemas de segurança dessas empresas. A autoridade monetária fez questão de tranquilizar o público, afirmando que os dados expostos não incluem informações sensíveis, como senhas bancárias ou detalhes que facilitariam movimentações financeiras indevidas. Em resposta ao vazamento, as instituições afetadas foram instruídas a notificar os clientes impactados diretamente através de seus aplicativos e serviços de internet banking. O Banco Central enfatizou que não realiza contato via SMS, e-mail ou chamadas telefônicas para discutir questões de segurança de dados.

Uma investigação detalhada sobre o vazamento já está em andamento, com Banco Central prometendo que medidas legais apropriadas serão tomadas conforme necessário. Especialistas em segurança da informação enfatizam a necessidade de um investimento contínuo em proteção de dados por parte das empresas, a fim de evitar futuros incidentes de vazamento ou hackeamento. Até o momento, tentativas de obter comentários das instituições Iugu e Pagcerto sobre o ocorrido não obtiveram sucesso.